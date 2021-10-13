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Путін заявив, що в Україні відкачують російський газ, який йде в ЄС

Середа, 13 жовтня 2021, 15:54
Путін заявив, що в Україні відкачують російський газ, який йде в ЄС
Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Україні відкачують з підземних сховищ газ, призначений для європейських покупців.

Джерело: Путін на пленарному засіданні Російського енергетичного тижня

Пряма мова Путіна: "Криза енергетична через що почалася в 2008 році з Україною? Ми вимагали, щоб нам газ наш віддали – не віддають, вони вже самі почали його споживати.

Зараз вже йдуть... там деякі безвідповідальні політики в Україні говорять, що треба би націоналізувати цей газ, який знаходиться в підземних сховищах України, який їм не належить.

І що ми зараз спостерігаємо? Почалася поступова відкачка з підземних сховищ газу в Україні цими операторами приватними, в тому числі іноземними операторами".

Деталі: При цьому Путін заявив, що Росія готова збільшувати поставки газу – але потрібно, щоб були відповідні заявки.

Водночас він додав, що збільшення поставок може бути небезпечним. За словами Путіна, "зношеність ГТС України становить десь 80-85%, для того щоб зберігати або збільшувати прокачку, потрібно привести цю систему до нормального стану", тому що якщо труба "лусне", то Європа залишиться без цього маршруту.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосіяУкраїнагазГТС
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