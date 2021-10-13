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Путин заявил, что в Украине откачивают российский газ, который идет в ЕС

Среда, 13 октября 2021, 15:54
Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине откачивают из подземных хранилищ газа, предназначенного для европейских покупателей.

Источник: Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели

Прямая речь Путина: "Кризис энергетический из-за чего начался в 2008 году с Украиной? Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали – не отдают, они уже сами начали его потреблять.

Сейчас уже идут… там некоторые безответственные политики в Украине говорят, что надо бы национализировать этот газ, находящийся в подземных хранилищах Украины, который им не принадлежит.

И че мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа в Украине этими операторами частными, в том числе иностранными операторами".

Детали: При этом Путин заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа – но нужно, чтобы были соответствующие заявки.

Вместе с тем он добавил, что увеличение поставок может быть опасно. По словам Путина, "изношенность ГТС Украины составляет где-то 80-85%, для того чтобы сохранять или увеличивать прокачку, нужно привести эту систему в нормальное состояние", потому что если труба "лопнет", то Европа останется без этого маршрута.

Ирина Балачук, УП
Темы: ПутинРосcияУкраинагазГТС
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