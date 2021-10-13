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Прихильники Саакашвілі пікетували біля посольства Грузії в Києві

Середа, 13 жовтня 2021, 16:08
Прихильники Саакашвілі пікетували біля посольства Грузії в Києві
ФОТО З FACEBOOK СААКАШВІЛІ

Прихильники колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі пікетували біля посольство Грузії в Україні з вимогою звільнити свого лідера, якого затримали в Грузії.

Джерело: Рух нових сил Саакашвілі у Facebook, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Близько 30 прихильників Саакашвілі пікетували біля посольство Грузії в Україні. Вони вимагають звільнити політика, якого затримали в Грузії.

Учасники акції прийшли до будівлі посольства в Києві з державними прапорами Грузії і України, символікою "Руху Нових сил" Саакашвілі.

Вони скандували "Свободу Міхеілу!", "Свободу Саакашвілі!".

Акцію анонсував рух нових сил Саакашвілі. Вони вимагають свободи для свого лідера та висловлюють протест проти "свавілля олігархічного пропутинського режиму Грузії".

Відзначається, що є загроза стану здоров'я Саакашвілі.

Передісторія:

  • Саакашвілі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня.
  • Він оголосив голодування і, швидше за все, відмовиться від видачі Україні.
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
  • За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Читайте також: Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Українська правда
Теми: ГрузіяСаакашвіліКиїв
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