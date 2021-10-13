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Сторонники Саакашвили пикетировали у посольства Грузии в Киеве

Среда, 13 октября 2021, 16:08
Сторонники Саакашвили пикетировали у посольства Грузии в Киеве
ФОТО С FACEBOOK СААКАШВИЛИ

Сторонники бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили пикетировали у посольства Грузии в Украине с требованием освободить своего лидера, которого задержали в Грузии.

Источник: Движение новых сил Саакашвили в Facebook, "Интерфакс-Украина"

Детали: Около 30 сторонников Саакашвили пикетировали у посольство Грузии в Украине. Они требуют освободить политика, которого задержали в Грузии.

Участники акции пришли к зданию посольства в Киеве с государственными флагами Грузии и Украины, символикой "Движения Новых сил" Саакашвили.

Они скандировали "Свободу Михеилу!", "Свободу Саакашвили!".

Акцию анонсировало движение новых сил Саакашвили. Они требуют свободы для своего лидера и выражают протест против "произвола олигархического пропутинского режима Грузии".

Отмечается, что есть угроза состояния здоровья Саакашвили.

Предыстория:

  • Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.
  • Он продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от выдачи Украине.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

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Украинская правда

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Темы: ГрузияСаакашвилиКиев
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