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В РФ заявили, що домовились з США відновити консультації щодо Донбасу

Середа, 13 жовтня 2021, 16:10
Фото: gettyimages

Представник Росії в нормандському форматі Дмитро Козак повідомив, що досягнув під час переговорів з заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд домовленості про продовження консультацій Москви і Вашингтона щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Козака

Пряма мова Козака: "Відбувся ґрунтовний і конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди".

Деталі: За словами Козака, "в ході переговорів було підтверджена озвучена в Женеві позиція США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії або, іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України, суттєвий прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий".

"З урахуванням збігу підходів по цій принциповій позиції домовилися про продовження взаємних консультацій", - сказав Козак.

Передісторія:

  • Раніше у Вашингтоні, коментуючи підсумки візиту в Москву заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, повідомили, що дипломати США і Росії домовилися про проведення ще одного раунду переговорів щодо обмежень на роботу посольств в Москві і Вашингтоні.
  • До 2019 року США і Росія проводили консультації щодо ситуації в Донбасі. Москву на них представляв помічник президента Владислав Сурков, а Вашингтон - спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер. Однак пізніше формат був згорнутий.

Теми: СШАДонбасРосія


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