В РФ заявили, що домовились з США відновити консультації щодо Донбасу

Представник Росії в нормандському форматі Дмитро Козак повідомив, що досягнув під час переговорів з заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд домовленості про продовження консультацій Москви і Вашингтона щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Козака

Пряма мова Козака: "Відбувся ґрунтовний і конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди".

Деталі: За словами Козака, "в ході переговорів було підтверджена озвучена в Женеві позиція США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії або, іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України, суттєвий прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий".

"З урахуванням збігу підходів по цій принциповій позиції домовилися про продовження взаємних консультацій", - сказав Козак.

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