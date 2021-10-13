В РФ заявили, що домовились з США відновити консультації щодо Донбасу
Представник Росії в нормандському форматі Дмитро Козак повідомив, що досягнув під час переговорів з заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд домовленості про продовження консультацій Москви і Вашингтона щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Козака
Пряма мова Козака: "Відбувся ґрунтовний і конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди".
Деталі: За словами Козака, "в ході переговорів було підтверджена озвучена в Женеві позиція США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії або, іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України, суттєвий прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий".
"З урахуванням збігу підходів по цій принциповій позиції домовилися про продовження взаємних консультацій", - сказав Козак.
Передісторія:
- Раніше у Вашингтоні, коментуючи підсумки візиту в Москву заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, повідомили, що дипломати США і Росії домовилися про проведення ще одного раунду переговорів щодо обмежень на роботу посольств в Москві і Вашингтоні.
- До 2019 року США і Росія проводили консультації щодо ситуації в Донбасі. Москву на них представляв помічник президента Владислав Сурков, а Вашингтон - спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер. Однак пізніше формат був згорнутий.