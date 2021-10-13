Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ заявили, що домовились з США відновити консультації щодо Донбасу

Середа, 13 жовтня 2021, 16:10
В РФ заявили, що домовились з США відновити консультації щодо Донбасу
Фото: gettyimages

Представник Росії в нормандському форматі Дмитро Козак повідомив, що досягнув під час переговорів з заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд домовленості про продовження консультацій Москви і Вашингтона щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Козака

Пряма мова Козака: "Відбувся ґрунтовний і конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди".

Деталі: За словами Козака, "в ході переговорів було підтверджена озвучена в Женеві позиція США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії або, іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України, суттєвий прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий".

"З урахуванням збігу підходів по цій принциповій позиції домовилися про продовження взаємних консультацій", - сказав Козак.

Передісторія:

  • Раніше у Вашингтоні, коментуючи підсумки візиту в Москву заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, повідомили, що дипломати США і Росії домовилися про проведення ще одного раунду переговорів щодо обмежень на роботу посольств в Москві і Вашингтоні.
  • До 2019 року США і Росія проводили консультації щодо ситуації в Донбасі. Москву на них представляв помічник президента Владислав Сурков, а Вашингтон - спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер. Однак пізніше формат був згорнутий.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
США
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: