В РФ заявили, что договорились с США возобновить консультации по Донбассу
Представитель России в нормандском формате Дмитрий Козак сообщил, что достиг во время переговоров с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд договоренности о продолжении консультаций Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Донбассе.
Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Козака
Прямая речь Козака: "Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения".
Детали: По словам Козака, "в ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен".
"С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", - сказал Козак.
Предыстория:
- Ранее в Вашингтоне, комментируя итоги визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, сообщили, что дипломаты США и России договорились о проведении еще одного раунда переговоров относительно ограничения на работу посольств в Москве и Вашингтоне.
- К 2019 году США и Россия проводили консультации по ситуации в Донбассе. Москву на них представлял помощник президента Владислав Сурков, а Вашингтон - спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Однако позже формат был свернут.