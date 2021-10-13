В РФ заявили, что договорились с США возобновить консультации по Донбассу

Представитель России в нормандском формате Дмитрий Козак сообщил, что достиг во время переговоров с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд договоренности о продолжении консультаций Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Козака

Прямая речь Козака: "Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения".

Детали: По словам Козака, "в ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен".

"С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", - сказал Козак.

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