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В РФ заявили, что договорились с США возобновить консультации по Донбассу

Среда, 13 октября 2021, 16:10
Фото: gettyimages

Представитель России в нормандском формате Дмитрий Козак сообщил, что достиг во время переговоров с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд договоренности о продолжении консультаций Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Козака

Прямая речь Козака: "Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения".

Детали: По словам Козака, "в ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен".

"С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", - сказал Козак.

Предыстория:

  • Ранее в Вашингтоне, комментируя итоги визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, сообщили, что дипломаты США и России договорились о проведении еще одного раунда переговоров относительно ограничения на работу посольств в Москве и Вашингтоне.
  • К 2019 году США и Россия проводили консультации по ситуации в Донбассе. Москву на них представлял помощник президента Владислав Сурков, а Вашингтон - спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Однако позже формат был свернут.

Темы: СШАДонбассРосcия
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