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Контррозвідники СБУ затримали у Львові злочинця з Туреччини

Середа, 13 жовтня 2021, 16:19
Контррозвідники СБУ затримали у Львові злочинця з Туреччини
скріншот з відео СБУ

У Львові співробітники Служби безпеки України викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку.

Джерело: СБУ

Деталі: На батьківщині чоловіка підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину - розбій, скоєний групою осіб, з погрозою життю та здоров'ю співробітнику поліції Туреччини з використанням вогнепальної зброї.

За даними спецслужби, іноземець незаконно перебував на території України і намагався легалізуватися у нашій державі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Наразі Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для подальшої екстрадиції підозрюваного до Туреччини.

Українська правда

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Теми: СБУТуреччина
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