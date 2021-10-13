Контррозвідники СБУ затримали у Львові злочинця з Туреччини

У Львові співробітники Служби безпеки України викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку.

Джерело: СБУ

Деталі: На батьківщині чоловіка підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину - розбій, скоєний групою осіб, з погрозою життю та здоров'ю співробітнику поліції Туреччини з використанням вогнепальної зброї.

За даними спецслужби, іноземець незаконно перебував на території України і намагався легалізуватися у нашій державі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Наразі Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для подальшої екстрадиції підозрюваного до Туреччини.