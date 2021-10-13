Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Контррозвідники СБУ затримали у Львові злочинця з Туреччини

Середа, 13 жовтня 2021, 16:19
скріншот з відео СБУ

У Львові співробітники Служби безпеки України викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку.

Джерело: СБУ

Деталі: На батьківщині чоловіка підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину - розбій, скоєний групою осіб, з погрозою життю та здоров'ю співробітнику поліції Туреччини з використанням вогнепальної зброї.

За даними спецслужби, іноземець незаконно перебував на території України і намагався легалізуватися у нашій державі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Наразі Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для подальшої екстрадиції підозрюваного до Туреччини.

Українська правда
Теми: СБУТуреччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще 4 області з понеділка потрапляють у "червону" зону

"Червона" зона: на Херсонщині працюють протиковідні патрулі

Ляшко розповів, коли лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні

Зеленський провів рокіровку в РНБО

Covid в Україні: Херсонщина "червона" і побільшало "помаранчевих" регіонів

Кількість смертей від Covid в Україні перевалила за 60 тисяч

Усі новини...
СБУ
Підприємство Укроборонпрому наживалося на ремонті бронетехніки – СБУ
Турфірма в змові з лабораторією щомісяця фальсифікували ПЛР-тестів на пів мільйона гривень
Киянин торгував фальшивими доларами преміум-якості – СБУ
Останні новини
17:01
LinkedIn припинить роботу у Китаї через посилення цензури
16:40
Ще 4 області з понеділка потрапляють у "червону" зону
16:30
Україна вимагає від Росії відпустити засудженого до 12 років в Криму Ширінга
15:58
Євросоюз засудив російський перепис населення в окупованому Криму
15:50
"Червона" зона: на Херсонщині працюють протиковідні патрулі
15:38
"Нафтогаз" попросив Єврокомісію про долучення до дебатів щодо "Північного потоку-2"
15:27
В Афганістані у мечеті стався вибух: десятки загиблих і поранених
15:13
інфографікаВартість Bitcoin уперше за пів року наблизилась до 60 тисяч доларів
14:56
У Єврокомісії розкритикували прем'єра Словенії за твіт про "ляльок Сороса"
14:46
фотоВ Італії "паспорт здоров'я" став обов'язковим для всіх працівників, у містах проходять протести
Усі новини...