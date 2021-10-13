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Контрразведчики СБУ задержали во Львове турецкого преступника

Среда, 13 октября 2021, 16:19
Контрразведчики СБУ задержали во Львове турецкого преступника
скриншот с видео СБУ

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Турции, который находится в международном розыске.

Источник: СБУ

Детали: На родине мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления - разбой, совершенный группой лиц, с угрозой жизни и здоровью сотруднику полиции Турции с использованием огнестрельного оружия.

По данным спецслужбы, иностранец незаконно находился на территории Украины и пытался легализоваться в нашем государстве, чтобы избежать уголовной ответственности.

Сейчас Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для дальнейшей экстрадиции подозреваемого в Турцию.

Украинская правда

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Темы: СБУТурция
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