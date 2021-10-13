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Київ вирішив не переносити осінні канікули

Середа, 13 жовтня 2021, 16:29
Фото pixabay.com

Діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, оскільки причин для  їх дострокового початку немає.

Джерело: сайт міської влади столиці з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського

Пряма мова Мондриївського: "Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників".

Деталі: Чиновник також додав, що станом на 13 жовтня почали вмикати опалення у закладах освіти, за вихідні планують закінчити цей процес. Таким чином, в місті будуть створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київосвітакоронавірус


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