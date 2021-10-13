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Киев решил не переносить осенние каникулы

Среда, 13 октября 2021, 16:29
Киев решил не переносить осенние каникулы
Фото pixabay.com

Дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября, поскольку причин для переноса нет.

Источник: сайт городских властей столицы со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриивского

Прямая речь Мондриивского: "Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева Covid-19 болеет чуть больше 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников.

Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировали более 86% работников. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников".

Детали: Чиновник также добавил, что по состоянию на 13 октября начали включать отопление в учреждениях образования, за выходные планируется завершить этот процесс. Таким образом, в городе будут созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Киевобразованиекоронавирус
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