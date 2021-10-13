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В Беларуси решили взяться за подписчиков "экстремистских" Telegram-каналов

Среда, 13 октября 2021, 17:18
Фото pixabay.com

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси будет добиваться признания так называемых "экстремистских" чатов и телеграм-каналов экстремистскими формированиями, чтобы привлекать к ответственности за создание и участие в них, а также за подписку на такие каналы.

Источник: Zerkalo (сайт, созданный журналистами TUT.BY) со ссылкой на пост ГУБОП в Telegram

Детали: В ГУБОП пояснили, что 12 октября было принято постановление Совета Министров N 575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", регламентирующее порядок реализации положений Закона "О противодействии экстремизму".

В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию "незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях,  экстремистскими формированиями".

Дословно ГУБОП: "Это означает, что подписчики экстремистских Телеграмм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до 7 лет лишения свободы), как участники экстремистского формирования.

ГУБОП предупреждает, что подписка на экстремистские каналы и чаты влечёт уголовную ответственность!".

Детали: Вместе с тем юисты отмечают, что экстремистским формирование признает суд по заявлению государственных органов. Это значит, что после вступления в силу постановления Совмина все признанные ранее экстремистскими телеграм-каналы, СМИ или чаты не станут автоматически экстремистскими формированиями.

Должны будут пройти суды, которые их таковыми признают или не признают.

Также юристы уверяют, что наказание до 7 лет лишения свободы может относится только к создателям и руководителям телеграм-каналов, но никак не к лицам, которые подписались на эти каналы.  

Темы: Беларусьсоцсети
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