Оголосили підозру управляючому рестораном, який накинувся на журналістів в Одесі

Підозру в перешкоджанні роботі журналістів та погрозах оголосили адміністратору ресторану в Одесі, який накинувся на кореспондентів "Думская. TV".

Джерело: Офіс генпрокурора, "Думская"

Дослівно: "За процесуального керівництва прокурорів Суворовської окружної прокуратури Одеси повідомлено про підозру адміністратору - керуючому ресторану за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів телеканалу "Думская. TV" та погрози насильством".

Деталі: За даними слідства, 4 жовтня 2021 року журналісти знімали відеосюжет щодо фактичного стану справ з закладами громадського харчування у гідропарку "Лузанівка" в Одесі.

Під час зйомок біля одного з ресторанів, підозрюваний, використовуючи брутальну лайку та погрози застосування фізичного насильства, заважав журналістам виконувати свою роботу, вимагав зупинити відеозйомку та завдав удару в область тулуба операторові. Той був вимушений припинити відеозйомку.

"Думская" уточнює, що нцідент стався біля кафе "Лев", яке протягом усього курортного сезону незаконно працювало. Двоє працівників закладу намагалися перешкодити журналістам знімати сюжет.