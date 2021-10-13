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Объявили подозрение управляющему рестораном, который набросился на журналистов в Одессе

Среда, 13 октября 2021, 18:08

Подозрение в препятствовании работе журналистов и угрозах объявили администратору ресторана в Одессе, который набросился на корреспондентов "Думская. TV".

Источник: Офис генпрокурора, "Думская"

Дословно: "При процессуальном руководстве прокуроров Суворовской окружной прокуратуры Одессы сообщено о подозрении администратору - управляющему ресторана по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов телеканала "Думская. TV" и угрозы насилием".

Детали: По данным следствия, 4 октября 2021 года журналисты снимали видеосюжет о фактическом состоянии дел с заведениями общественного питания в Гидропарке "Лузановка" в Одессе.

Во время съемок возле одного из ресторанов, подозреваемый, используя грубую брань и угрозы применения физического насилия, мешал журналистам выполнять свою работу, требовал остановить видеосъемку и нанес удар в область туловища оператору. Тот был вынужден прекратить видеосъемку.

"Думская" уточняет, что нцидент произошел у кафе "Лев", которое в течение всего курортного сезона незаконно работало. Двое работников заведения пытались помешать журналистам снимать сюжет.

Темы: ОдессаСМИ
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