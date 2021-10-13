У Чорному морі зазнав лиха унікальний військовий корабель – його рятують 12 суден

Внаслідок погіршення погодних умов, з єдиним в Україні судном розмагнічування ВМС України U-811 "Балта" виникла аварійна ситуація, воно отримало пошкодження. Наразі корабель стоїть на якорі.

Джерело: ВМС ЗС України, перший заступник голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайло Забродський та морпіх і військовий експерт Тарас Чмут у Facebook

Деталі: У ВМС повідомили, що судно на якорі з метою "забезпечення проведення заходів боротьби за живучість".

Міноборони до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили Мінінфраструктури, "Морську пошуково-рятувальну службу", ДПСУ, ДСНС. До операції залучили вісім кораблів та катерів, а також 4 одиниці повітряних суден.

Зазначається, що діями екіпажу корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати, загрози життю особового складу, а також втрати судна, немає. Загрози втрати судна немає.

Наразі триває операція щодо повернення корабля до пункту дислокації.

Забродський повідомив, що НС сталася із судном розмагнічування ВМС України U-811 "Балта" близько 15 годин тому, і наразі там затоплені щонайменше два відсіки. За словами нардепа, це сталося в районі острова Зміїний.

Він пояснює, що завданням "Балти" є проведення спеціальних заходів з метою зменшення власних магнітних полів бойових кораблів та суден ВМС. Екіпаж судна складає 45 чоловік за штатом, і це унікальне судно в ВМС.

Забродський також наголошує, що погодні умови ускладнюють проведення рятувальних дій – море неспокійне, швидкість вітру сягає 10 м/с, а висота хвиль – до двох метрів.

фото оприлюднив забродський

Чмут розповів, що над рятувальними роботами працюють "Айленди", "Сімферополь", рятувальний буксир "Сапфір" та три катери ПРК-01, 04 та 06.

Також експерт зазначає, що єдине рятувальне судно ВМСУ "Олександр Охрименко" знаходиться на плановому ремонті в Миколаєві.

Довідково: Судно розмагнічування "Балта" було побудоване на верфі польського міста Гданськ в 1987 році. З 1997 року судно розмагнічування входить до складу ВМС України.