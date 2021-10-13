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В Черном море терпит бедствие уникальный военный корабль – его спасают 12 судов

Среда, 13 октября 2021, 22:21
фото с фейсбук-страницы забродского

В результате ухудшения погодных условий, с единственным в Украине судном размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта" возникла аварийная ситуация, оно получило повреждения. Сейчас корабль стоит на якоре.

Источник: ВМС ВС Украины, первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский и морпех и военный эксперт Тарас Чмут в Facebook

Детали: В ВМС сообщили, что судно на якоре с целью "обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть".

Минобороны к проведению поисково-спасательных работ привлекли Мининфраструктуры, "Морскую поисково-спасательную службу", ГНСУ, ДСНС. К операции привлекли восемь кораблей и катеров, а также 4 единицы воздушных судов.

Указывается, что действиями экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать, угрозы жизни личного состава, а также потери судна, нет. Угрозы потери судна нет.

Сейчас продолжается операция по возвращению корабля в пункт дислокации.

Забродский сообщил, что ЧП произошло с судном размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта" около 15 часов назад, и сейчас там затоплены по меньшей мере два отсека. По словам нардепа, это произошло в районе острова Змеиный.

Он объясняет, что задачей "Балты" является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов ВМС. Экипаж судна составляет 45 человек по штату, и это уникальное судно в ВМС.

Забродский также отмечает, что погодные условия затрудняют проведение спасательных действий - море неспокойное, скорость ветра достигает 10 м / с, а высота волн - до двух метров.

 
фото обнародовал забродский

Чмут рассказал, что над спасательными работами работают "Айленд", "Симферополь", спасательный буксир "Сапфир" и три катера ПРК-01, 04 и 06.

Также эксперт отмечает, что единственное спасательное судно ВМСУ "Александр Охрименко" находится на плановом ремонте в Николаеве.

Справка: Судно размагничивания "Балта" было построено на верфи польского города Гданьск в 1987 году. С 1997 года судно размагничивания входит в состав ВМС Украины.

Украинская правда
Темы: кораблиЧерное море
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