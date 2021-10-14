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В Норвегії лучник застрелив чотирьох людей

Четвер, 14 жовтня 2021, 00:30
В Норвегії лучник застрелив чотирьох людей
HÅKON MOSVOLD LARSEN / NTB

В норвезькому місті Конгсберг озброєна луком і стрілами людина  вбила щонайменше чотирьох людей.

Джерело: The Guardian з посиланням на начальника поліції Конгсберга Ейвінда Ааса, NRK

Деталі: The Guardian пише, що стрілянина, схоже, почалася в магазині Coop в центрі міста або поруч з ним. Представник Coop Харальд Крістіансен повідомив NRK, що в магазині стався "серйозний інцидент", але серед постраждалих не було співробітників.

Зазначається, що також "кілька людей" отримали поранення. Ейвінд Аас відмовився підтвердити кількість жертв або прокоментувати повідомлення в пресі про те, що поліцейський отримав вогнепальне поранення в спину.

Як повідомляється, напади відбулися на "великій території" в місті.

За словами Ааса, нині в місті триває масштабна поліцейська операція, щоб "отримати повне уявлення про те, скільки поранених і в якому вони стані".

Нападник був заарештований після короткої сутички з офіцерами, його доставили в дільницю в сусідньому місті Драммен. Мотиви поки не зрозумілі, але поліція не виключає тероризму. За словами начальника поліції, "поки рано робити якісь висновки".

Незабаром після нападу Управління національної поліції Норвегії заявило, що наказало офіцерам по всій країні носити вогнепальну зброю. Норвезька поліція зазвичай не озброєна, але за потреби в офіцерів є доступ до зброї. Повідомляється, що це додатковий захід обережності і в   поліції поки немає ніяких вказівок на зміну рівня національної загрози.

Оновлено: Згодом стало відомо, що число загиблих досягло п'яти.

"Українська правда" у Threads

Теми: Норвегія
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