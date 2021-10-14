В Норвегии лучник застрелил четырех человек

В норвежском городе Конгсберг вооруженный луком и стрелами человек убил не менее четырех человек.

Источник: The Guardian со ссылкой на начальника полиции Конгсберг Эйвинда Ааса, NRK

Детали: The Guardian пишет, что стрельба, похоже, началась в магазине Coop в центре города или рядом с ним. Представитель Coop Харальд Кристиансен сообщил NRK, что в магазине произошел "серьезный инцидент", но среди пострадавших не было сотрудников.

Отмечается, что также "несколько человек" получили ранения. Эйвинд Аас отказался подтвердить количество жертв или прокомментировать сообщения в прессе о том, что полицейский получил огнестрельное ранение в спину.

Как сообщается, нападения произошли на "большой территории" в городе.

По словам Ааса, сейчас в городе продолжается масштабная полицейская операция, чтобы "получить полное представление о том, сколько раненых и в каком они состоянии".

Нападавший был арестован после короткой схватки с офицерами, его доставили в участок в соседнем городе Драммен. Мотивы пока не ясны, но полиция не исключает терроризма. По словам начальника полиции, "пока рано делать какие-то выводы".

Вскоре после нападения Управление национальной полиции Норвегии заявило, что приказало офицерам по всей стране носить огнестрельное оружие. Норвежская полиция обычно не вооружена, но при необходимости у офицеров есть доступ к оружию. Сообщается, что это дополнительная мера предосторожности и у полиции пока нет никаких указаний на изменение уровня национальной угрозы.

Обновлено: Впоследствии стало известно, что число погибших достигло пяти.