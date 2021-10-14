Солдат загинув через авіаудар Ізраїлю по сирійській Пальмірі

Один сирійський солдат був убитий, троє - поранені - в результаті повітряного нападу Ізраїлю на сирійський район Пальміра в провінції Хомс.

Джерело: Reuters з посиланням на міністерство оборони Сирії

Деталі: Зазначається, що атака була спрямована на комунікаційну вишку і призвела до деяких матеріальних втрат.

Інцидент стався через кілька днів після того, як сирійські державні ЗМІ повідомили, що сирійські засоби ППО перехопили ізраїльський ракетний удар над місцевістю Хомса, в результаті чого було поранено шість сирійських солдатів та завдано матеріальної шкоди.

Reuters пише, що протягом декількох років Ізраїль нарощував атаки на об'єкти, які він назвав пов'язаними з Іраном, в Сирії.