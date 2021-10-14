Солдат погиб из-за авиаудара Израиля по сирийской Пальмире
Четверг, 14 октября 2021, 03:30
Один сирийский солдат был убит, трое - ранены - в результате воздушного нападения Израиля на сирийский район Пальмира в провинции Хомс.
Источник: Reuters со ссылкой на министерство обороны Сирии
Детали: Отмечается, что атака была направлена на коммуникационную вышку и привела к некоторым материальным потерям.
Инцидент произошел через несколько дней после того, как сирийские государственные СМИ сообщили, что сирийские средства ПВО перехватили израильский ракетный удар над местностью Хомса, в результате чего были ранены шесть сирийских солдат и причинен материальный ущерб.
Reuters пишет, что в течение нескольких лет Израиль наращивал атаки на объекты, которые он назвал связанными с Ираном, в Сирии.