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Солдат погиб из-за авиаудара Израиля по сирийской Пальмире

Четверг, 14 октября 2021, 03:30
Солдат погиб из-за авиаудара Израиля по сирийской Пальмире
Фото - / AFP через Getty Images

Один сирийский солдат был убит, трое - ранены - в результате воздушного нападения Израиля на сирийский район Пальмира в провинции Хомс.

Источник: Reuters со ссылкой на министерство обороны Сирии

Детали: Отмечается, что атака была направлена ​​на коммуникационную вышку и привела к некоторым материальным потерям.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как сирийские государственные СМИ сообщили, что сирийские средства ПВО перехватили израильский ракетный удар над местностью Хомса, в результате чего были ранены шесть сирийских солдат и причинен материальный ущерб.

Reuters пишет, что в течение нескольких лет Израиль наращивал атаки на объекты, которые он назвал связанными с Ираном, в Сирии.

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