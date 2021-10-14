Facebook посилить захист журналістів — вважатиме їх “вимушеними” громадськими діячами

Facebook тепер вважатиме активістів і журналістів "вимушеними" громадськими діячами і, таким чином, посилить захист від націлених на них переслідувань і залякувань.

Джерело: керівник служби безпеки Facebook Антігона Девіс, Reuters

Деталі: Зазначається, що Facebook розрізняє публічних і приватних осіб з точки зору захисту, яку він забезпечує при онлайн-обговореннях: наприклад, користувачам зазвичай дозволяється закликати до смерті знаменитості в обговореннях на платформі, якщо вони не відзначають і не згадують безпосередньо знаменитість. Відповідно до політики Facebook, вони не можуть закликати до смерті приватної особи, а тепер і журналіста. Раніше в цьому році Facebook заявив, що видалить контент, що вихваляє або висміює смерть Джорджа Флойда, оскільки він був визнаний мимовільним громадським діячем.

Компанія відмовилася надати список інших "вимушених" публічних діячів, але заявила, що вони оцінюються в індивідуальному порядку.