Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Facebook посилить захист журналістів — вважатиме їх “вимушеними” громадськими діячами

Четвер, 14 жовтня 2021, 05:30
KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Facebook тепер вважатиме активістів і журналістів "вимушеними" громадськими діячами і, таким чином, посилить захист від націлених на них переслідувань і залякувань.

Джерело: керівник служби безпеки Facebook Антігона Девіс, Reuters

Деталі: Зазначається, що Facebook розрізняє публічних і приватних осіб з точки зору захисту, яку він забезпечує при онлайн-обговореннях: наприклад, користувачам зазвичай дозволяється закликати до смерті знаменитості в обговореннях на платформі, якщо вони не відзначають і не згадують безпосередньо знаменитість. Відповідно до політики Facebook, вони не можуть закликати до смерті приватної особи, а тепер і журналіста. Раніше в цьому році Facebook заявив, що видалить контент, що вихваляє або висміює смерть Джорджа Флойда, оскільки він був визнаний мимовільним громадським діячем.

Компанія відмовилася надати список інших "вимушених" публічних діячів, але заявила, що вони оцінюються в індивідуальному порядку.

Теми: соцмережі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Pfizer/BioNTech просять ЄС дозволити ковід-щеплення малим дітям

доповненоРНБО затвердила перший в історії План оборони України – Данілов

Зеленський хоче давати 20 років за контрабанду – Данілов

У рішенні РНБО щодо криміналітету були помилки щодо 108 осіб – Данілов

оновленоРНБО ввела санкції проти російської мережі магазинів MERE

Ляшко: Люди нехтують щепленням, тому єдиний вихід - карантинні обмеження

Усі новини...
соцмережі
У Білорусі вирішили взятися за підписників "екстремістських" Telegram-каналів
Instagram тестує функцію сповіщення користувачів про збої
Twitter додав функцію видалення підписників
Останні новини
04:54
Експрезидент США Клінтон одужує, але ще в лікарні
04:12
Через бунт до російської колонії стягнули силовиків
03:47
Регулятор США схвалив бустерну дозу Johnson & Johnson
02:48
відеоКитай запустив на орбітальну станцію ракету з трьома космонавтами
01:48
Зросла кількість загиблих і поранених під час теракту в афганській мечеті
01:16
Данілов про вогонь у відповідь у зоні ООС: Командир особисто приймає рішення
00:38
FIFA евакуювала з Афганістану в Катар майже 100 футболістів
23:43
У Пентагоні розкрили деталі візиту міністра оборони США до України
22:56
Pfizer/BioNTech просять ЄС дозволити ковід-щеплення малим дітям
22:56
Пік захворюваності на COVID почнеться з 25 жовтня – секретар РНБО
Усі новини...