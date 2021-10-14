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Facebook усилит защиту журналистов — будет считать их "вынужденными" общественными деятелями

Четверг, 14 октября 2021, 05:30
Facebook усилит защиту журналистов — будет считать их вынужденными общественными деятелями
KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Facebook теперь будет считать активистов и журналистов "вынужденными" общественными деятелями и, таким образом, усилит защиту от нацеленных на них преследований и запугиваний.

Источник: руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвис, Reuters

Детали: Отмечается, что Facebook различает публичных и частных лиц с точки зрения защиты, которую он обеспечивает при онлайн-обсуждениях: например, пользователям обычно разрешается призывать к смерти знаменитости в обсуждениях на платформе, если они не отмечают и не упоминают непосредственно знаменитость. В соответствии с политикой Facebook, они не могут призвать к смерти частного лица, а теперь и журналиста. Ранее в этом году Facebook заявил, что удалит контент, который восхваляет или высмеивает смерть Джорджа Флойда, поскольку он был признан невольным общественным деятелем.

Компания отказалась предоставить список других "вынужденных" публичных деятелей, но заявила, что они оцениваются в индивидуальном порядке.

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Темы: соцсети
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