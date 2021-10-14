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Путін не виключив, що нобелівського лауреата Муратова можуть визнати “іноагентом”

Четвер, 14 жовтня 2021, 07:05
RAMIL SITDIKOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Президент Росії Володимир Путін не виключає, що лауреата Нобелівської премії миру-2021, російського журналіста Дмитра Муратова можуть визнати "іноземним агентом" - "якщо він буде прикриватися Нобелівською премією як щитом".

Джерело: "Медуза", Путін на форумі "Російський енергетичний тиждень"

Пряма мова Путіна: "Якщо він (Муратов) не порушить російський закон, якщо він не дасть приводу для того, щоб бути оголошеним в якості "іноземного агента", значить, цього не буде. А якщо він буде прикриватися Нобелівською премією як щитом для того, щоб робити те, що порушує російський закон, значить, він піде на це свідомо, щоб привернути до себе увагу або з якихось інших міркувань".

Деталі: "Медуза" пише, що оскільки Нобелівська премія має грошову складову, це спровокувало обговорення, чи може російська влада оголосити Муратова "іноагентом", якщо він отримає гроші від Нобелівського комітету.

Передісторія:

  • 8 жовтня Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії миру-2021 – її вручили Марії Рессі та Дмитру Муратову за мужню боротьбу та свободу вираження поглядів на Філіппінах та в Росії.
  • У 1993 році Муратов був одним із засновників незалежної опозиційної газети "Нова газета", редактором якої працював 24 роки. 



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