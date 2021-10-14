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Путин не исключил, что нобелевского лауреата Муратова могут признать "иноагентом"

Четверг, 14 октября 2021, 07:05
RAMIL SITDIKOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин не исключает, что лауреата Нобелевской премии мира-2021, российского журналиста Дмитрия Муратова могут признать "иностранным агентом" - "если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом".

Источник: "Медуза", Путин на форуме "Российский энергетический неделю"

Прямая речь Путина: "Если он (Муратов) не нарушит российский закон, если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве "иностранного агента", значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание либо по каким-то другим соображениям".

Детали: "Медуза" пишет, что поскольку Нобелевская премия имеет денежную составляющую, это спровоцировало обсуждение, могут ли российские власти объявить Муратова "иноагентом", если он получит деньги от Нобелевского комитета.

Предыстория:

  • 8 октября Нобелевский комитет определил лауреатов Нобелевской премии мира-2021 - ее вручили Марии Рэсси и Дмитрию Муратову за мужественную борьбу и свободу выражения взглядов на Филиппинах и в России.
  • В 1993 году Муратов был одним из основателей независимой оппозиционной газеты "Новая газета", редактором которой работал 24 года.

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