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В Україні зробили 14 мільйонів щеплень, повністю вакциновано – 6,3 мільйона людей

Четвер, 14 жовтня 2021, 08:49
В Україні зробили 14 мільйонів щеплень, повністю вакциновано – 6,3 мільйона людей

Понад 14 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні з початку вакцинальної кампанії.

Джерело: МОЗ

Деталі: За добу 13 жовтня від коронавірусу в Україні вакцинували 164 387 людей. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані – 78 465 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом з 24 лютого проведено 14 124 223 щеплення.

МОЗ нагадує, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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