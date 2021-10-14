В Украине сделали 14 миллионов прививок, полностью вакцинированы – 6,3 миллиона человек

Более 14 миллионов прививок против COVID-19 сделано в Украине с начала прививочной кампании.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки 13 октября от коронавируса в Украине вакцинировали 164 387 человек. Одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы – 78 465 человек.

С начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу – 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем с 24 февраля проведено 14 124 223 прививки.

Минздрав напоминает, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.

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