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В Украине сделали 14 миллионов прививок, полностью вакцинированы – 6,3 миллиона человек

Четверг, 14 октября 2021, 08:49

Более 14 миллионов прививок против COVID-19 сделано в Украине с начала прививочной кампании.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки 13 октября от коронавируса в Украине вакцинировали 164 387 человек. Одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы – 78 465 человек.

С начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу – 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем с 24 февраля проведено 14 124 223 прививки.

Минздрав напоминает, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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