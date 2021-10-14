День захисників і захисниць: у центрі Києва перекриють ряд вулиць

У центрі Києва 14 жовтня буде перекрито ряд центральних вулиць у зв'язку з проведенням пішої ходи, присвяченій Дню захисників і захисниць України.

Джерело: МВС, КМДА

Деталі: З 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);

бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);

вулиці Михайлівській;

вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);

вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);

ділянках прилеглих вулиць.

Разом з тим, КМДА повідомляє, що у зв’язку із запланованим проведенням заходів у центральній частині столиці 14 жовтня із 13:00 до закінчення заходів можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 і автобусів маршрутів №№ 24, 114,118.

У разі заборони руху транспорту за маршрутом заходів, рух буде організовано: