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День захисників і захисниць: у центрі Києва перекриють ряд вулиць

Четвер, 14 жовтня 2021, 09:31

У центрі Києва 14 жовтня буде перекрито ряд центральних вулиць у зв'язку з проведенням пішої ходи, присвяченій Дню захисників і захисниць України.

Джерело: МВС, КМДА

Деталі: З 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:

  • вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
  • бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
  • вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
  • вулиці Михайлівській;
  • вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
  • вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
  • ділянках прилеглих вулиць.
 

Разом з тим, КМДА повідомляє, що у зв’язку із запланованим проведенням заходів у центральній частині столиці 14 жовтня із 13:00 до закінчення заходів можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 і автобусів маршрутів №№ 24, 114,118.

У разі заборони руху транспорту за маршрутом заходів, рух буде організовано:

  • тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до б-ру Тараса Шевченка за діючими маршрутами, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за діючими маршрутами;
     
  • автобуси №№ 24, 114 – відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за діючими маршрутами, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова  –  б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – б-р. Тараса Шевченка –вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами";
     
  • автобус № 118 – від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом.
 

Українська правда
Теми: Київдорогитранспортсвяткування


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