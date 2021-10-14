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День защитников и защитниц: в центре Киева перекроют ряд улиц

Четверг, 14 октября 2021, 09:31

В центре Киева 14 октября будет перекрыт ряд центральных улиц в связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины.

Источник: МВД, КГГА

Детали: С 13:30 до 18:30 14 октября будет перекрыто движение автотранспорта на:

  • улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко)
  • бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик)
  • улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской)
  • улице Михайловской;
  • улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой)
  • улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни)
  • участках прилегающих улиц.
 
МВС

Вместе с тем, КГГА сообщает, что в связи с запланированным проведением мероприятий в центральной части столицы 14 октября с 13:00 до окончания мероприятий возможно временное приостановление движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов № № 24 114,118.

В случае запрета движения транспорта по маршруту мероприятий, движение будет организовано:

троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, дальше по действующим маршрутам;

 

автобусы №№ 24, 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по действующим маршрутам, далее – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры – б-р. Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам";

 

автобус № 118 – от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – ул. Победы, далее по действующему маршруту.

 

Украинская правда
Темы: Киевдорогитранспортпразднования
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