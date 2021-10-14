Зеленський на свято доручив виплатити борги ЗСУ

Президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Джерело: указ "Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни", повідомляє сайт президента

Деталі: Зеленський поставив завдання Кабміну невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Також уряд має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців "з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав".

Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.

У четвер з нагоди Дня захисників і захисниць України Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві.

Крім того, Зеленському продемонстрували засоби розвідки, засоби управління та зв’язку, ударні та вогневі засоби, зокрема ракетний комплекс "Нептун", ПТРК "Стугна", багатоцільову роботизовану платформу Agema, багатоцільову роботизовану платформу з ударним модулем РСВК-М, безпілотну роботизовану платформу Scorpio-2, ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 "Грім" та Skyfist.

Що передувало: 17 вересня в Офісі омбудсмена заявили, що заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень.

У Міноборони відповіли, що профінансувати всі види виплат зможуть у жовтні.