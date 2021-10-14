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Зеленский на праздник поручил выплатить долги ВСУ

Четверг, 14 октября 2021, 11:35
Зеленский на праздник поручил выплатить долги ВСУ
фото ОП

Президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Источник: указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны", сообщает сайт президента

Детали: Зеленский поставил задачу Кабмину безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Также правительство должно внести в 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

В четверг по случаю Дня защитников и защитниц Украины Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

Кроме того, ему продемонстрировали средства разведки, средства управления и связи, ударные и огневые средства, в частности ракетный комплекс "Нептун", ПТРК "Стугна", многоцелевую роботизированную платформу Agema, многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М, беспилотную роботизированную платформу Scorpio-2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 "Гром" и Skyfist.

Что предшествовало: 17 сентября в Офисе омбудсмена заявили, что задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен.

В Минобороны ответили, что профинансировать все виды выплат смогут в октябре.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийВооруженные силы
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