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У поліції Норвегії повідомили деталі про нападника з луком, що вбив 5 людей

Четвер, 14 жовтня 2021, 12:05
NRK

37-річний данець, який ввечері 13 жовтня застрелив п’ятьох людей у місті Конгсберг на півдні Норвегії, вже був відомий поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"Його звинувачують у вбивстві, і він був раніше відомий поліції. Йдеться про кілька випадків, але поки не можу сказати, які", - прокоментувала представниця поліції Анн Ірен Сване Матіассен.

Вона розповіла, що в ніч на четвер провели перший допит підозрюваного, але припущення щодо його мотивів поки не хочуть розголошувати. За її словами, чоловік не намагався заперечувати свою провину і визнав фактичні обставини.

Доповнено: Начальник поліції Уле Северуд сказав, що чоловік навернувся в Іслам і що поліція мала інформацію про ризик його радикалізації.

Також уточнили, що загиблі - чотири жінки і чоловік віком від 50 до 70 років.

Матіассен також підтвердила, що нападник використовував не тільки лук, але не стала називати, яка інша зброя була у нього. 

Нагадаємо, близько 6 вечора до поліції надійшли повідомлення про чоловіка, що ходить у центральній частині міста з луком і стрілами. Затримали його за чверть сьома. До того часу він встиг вбити п’ятьох і поранити двох людей, у тому числі поліцейського, який на момент інциденту не був на службі. 

У центрі Конгсберга досі залишаються значні сили поліції. Слідчі розпитують свідків та досліджують місце подій для точного встановлення обставин.

Теми: Норвегія


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