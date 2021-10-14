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В полиции Норвегии сообщили детали о лучнике, убившем 5 человек

Четверг, 14 октября 2021, 12:05
NRK

37-летний датчанин, который вечером 13 октября застрелил пять человек в городе Конгсберг на юге Норвегии, уже был известен полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

"Его обвиняют в убийстве, и он был ранее известен полиции. Речь идет о нескольких случаях, но пока не могу сказать, каких", - прокомментировала представитель полиции Анн Ирен Сванте Матиассен.

Она рассказала, что в ночь на четверг провели первый допрос подозреваемого, но предположения о его мотивов пока не хотят разглашать. По е' словам, мужчина не пытается отрицать свою вину и признал фактические обстоятельства.

Дополнено: Начальник полиции Уле Северуд сказал, что мужчина обратился в Ислам и полиция располагала информацией о риске его радикализации.

Матиассен также подтвердила, что нападавший использовал не только лук, но не стала называть, какое другое оружие было у него.

Напомним, около 6 вечера в полицию поступили сообщения о мужчине, который ходит в центральной части города с луком и стрелами. Задержали его около 18:47. К тому времени он успел убить пятерых и ранить двух человек, в том числе полицейского, который на момент инцидента не был на службе.

В центре Конгсберга до сих пор остаются значительные силы полиции. Следователи расспрашивают свидетелей и исследуют место событий для точного установления обстоятельств.

Темы: Норвегия
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