У п'ятницю збереться Рада національної безпеки та оборони

У п’ятницю 15 жовтня відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони.

Джерело: Апарат РНБО у коментарі УП

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 у Києві засідання РНБО України (Офіс президента України)".

Деталі: Зазначається, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Нагадаємо: Наразі на сайті глави держави відсутній указ про виведення зі складу РНБО колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, якого нардепи звільнили 7 жовтня.