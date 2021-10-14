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У п'ятницю збереться Рада національної безпеки та оборони

Четвер, 14 жовтня 2021, 12:34
У п'ятницю збереться Рада національної безпеки та оборони
РНБО. фото ОП

У п’ятницю 15 жовтня відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони.

Джерело: Апарат РНБО у коментарі УП

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 у Києві засідання РНБО України (Офіс президента України)".

Деталі: Зазначається, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Нагадаємо: Наразі на сайті глави держави відсутній указ про виведення зі складу РНБО колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, якого нардепи звільнили 7 жовтня.

Українська правда

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Теми: РНБО
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