В пятницу соберется Совет национальной безопасности и обороны
Четверг, 14 октября 2021, 12:34
В пятницу 15 октября состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Источник: Аппарат СНБО в комментарии УП
Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)".
Детали: Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
Напомним: На данный момент на сайте главы государства отсутствует указ о выводе из состава СНБО бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого нардепы уволили 7 октября.
Украинская правда