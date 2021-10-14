В пятницу соберется Совет национальной безопасности и обороны

В пятницу 15 октября состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: Аппарат СНБО в комментарии УП

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)".

Детали: Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Напомним: На данный момент на сайте главы государства отсутствует указ о выводе из состава СНБО бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого нардепы уволили 7 октября.