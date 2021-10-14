Через тиждень ВР може розглянути "євроінтеграційні" законопроєкти – Стефанчук

Позачергове засідання Верховної Ради з метою розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України, може плануватися на 21 жовтня.

Джерело: голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі журналістам, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Позачергове засідання, наскільки я знаю, буде заплановано в четвер у другій половині дня".

Деталі: За словами спікера, на розгляд планують винести більше десяти питань, пов'язаних із інтеграцією України в ЄС.

"Це відповідь парламенту саміту Україна-ЄС, який пройшов дуже успішно: ми отримали угоду "Відкрите небо", яке не могли отримати 30 років державності України. Було дуже багато запевнень поза кулуарних зустрічей, і навіть ті колеги з ЄС, які завжди замовчували про європейську перспективу України, вони про це вже відверто заговорили", - додав він.

Стефанчук також повідомив, що Рада планує 20 жовтня розглянути в першому читанні проєкт держбюджету на 2022 рік.

Разом з тим він назвав безпрецедентним рішенням намір підвищити зарплати українським медикам, для чого в проєкті держбюджету-2022 передбачено кошти для встановлення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис. грн і 13,5 тис. грн – для середніх медичних працівників.

"Безумовно, ми повинні знаходити джерела (надходження коштів – ІФ), тому повинні приймати і ряд "ресурсних" законів, які також будуть стояти в порядку денному Верховної Ради", – додав Стефанчук.

За його словами, парламент планує розглянути законопроєкт №5600 "Про збалансованість бюджетних надходжень" у четвер, 21 жовтня, і підкреслив, що цей документ вкрай важливий для формування ресурсної основи подальших бюджетних витрат.

Крім того, спікер розраховує, що законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде зареєстрований у парламенті до Дня місцевого самоврядування, який щорічно відзначається в Україні 7 грудня.

Стефанчук також повідомив, що порядок денний Верховної Ради на найближчий пленарний тиждень, з 19 по 22 жовтня, не передбачає розгляду питань про кадрові ротації в Кабінеті міністрів.

"Поки ці питання про перестановки в Кабміні до порядку денного (на пленарний тиждень з 19 по 22 жовтня – ІФ) не внесені, і думаю, що стояти не будуть, тому що для нас дуже важливі законопроєкти, про які ми говорили раніше (мова йде, зокрема, про розблокування підписання законопроєкту про олігархів, прийняття проєкту держбюджету-2022 в першому читанні і "ресурсного законопроєкту – у другому – ІФ). І після того, як ми їх приймемо, будуть прийматися і інші, можливо, і кадрові, рішення", – сказав спікер.

Разом з тим він уточнив, що Верховна Рада може розглядати кадрові питання і без попереднього включення їх до порядку денного, але "станом на зараз у Верховній Раді немає жодного подання про кадрові питання".