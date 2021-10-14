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Через неделю ВР может рассмотреть законопроекты для евроинтеграции – Стефанчук

Четверг, 14 октября 2021, 12:51
Через неделю ВР может рассмотреть законопроекты для евроинтеграции – Стефанчук
РУСЛАН СТЕФАНЧУК, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады с целью рассмотрения законопроектов, важных для европейской интеграции Украины, может планироваться на 21 октября.

Источник: председатель парламента Руслан Стефанчук в комментарии журналистам, пишет Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Внеочередное заседание, насколько я знаю, будет запланировано в четверг во второй половине дня".

Детали: По словам спикера, на рассмотрение планируют вынести более десяти вопросов, связанных с интеграцией Украины в ЕС.

"Это ответ парламента саммиту Украина-ЕС, который прошел очень успешно: мы получили соглашение "открытое небо", которое не могли получить 30 лет государственности Украины. Было очень много заверений вне кулуарных встреч, и даже те коллеги из ЕС, которые всегда умалчивали о европейской перспективе Украины, они об этом уже откровенно заговорили", - добавил он.

Стефанчук также сообщил, что Рада планирует 20 октября рассмотреть в первом чтении проект госбюджета на 2022 год.

Вместе с тем он назвал беспрецедентным решением намерение повысить зарплаты украинским медикам, для чего в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн – для средних медицинских работников.

"Безусловно, мы должны находить источники (поступления средств – ИФ), поэтому должны принимать и ряд "ресурсных" законов, которые также будут стоять в повестке дня Верховной Рады", - добавил Стефанчук.

По его словам, парламент планирует рассмотреть законопроект №5600 "О сбалансированности бюджетных поступлений" в четверг, 21 октября, и подчеркнул, что этот документ крайне важен для формирования ресурсной основы дальнейших бюджетных расходов.

Кроме того, спикер рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте ко Дню местного самоуправления, который ежегодно отмечается в Украине 7 декабря.

Стефанчук также сообщил, что повестка дня Верховной Рады на ближайшую пленарную неделю, с 19 по 22 октября, не предусматривает рассмотрения вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров.

"Пока эти вопросы о перестановках в Кабмине в повестку дня (на пленарную неделю с 19 по 22 октября – ИФ) не внесены, и думаю, что стоять не будут, потому что для нас очень важны законопроекты, о которых мы говорили ранее (речь идёт, в частности, о разблокировании подписания законопроекта об олигархах, принятие проекта госбюджета-2022 в первом чтении и "ресурсного законопроекта – во втором – ИФ). И после того, как мы их примем, будут приниматься и другие, возможно, и кадровые, решения", – сказал спикер.

Вместе с тем он уточнил, что Верховная Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку дня, но "по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления о кадровых вопросах".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаСтефанчук
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