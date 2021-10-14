СБУ допитала бойовика-розвідника: на його телефоні є відео обстрілу позицій ЗСУ

Служба безпеки встановила, що затриманий на Лугащині бойовик, який здійснював розвідку, має кримінальне минуле, йому оголошено підозру.

Джерело: СБУ

Деталі: СБУ допитала бойовика "ЛНР", який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. На його мобільному є відео участі в обстрілі позицій українських військових.

Як вдалося встановити, зловмисник є учасником одного з підрозділів "6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

Затриманий (за паспортом Андрій Косяк –ред.) – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році.

У 2014 році він вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.

Під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню). Носити зброю співробітникам СЦКК заборонено.

Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки він не мав права знаходитися на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.