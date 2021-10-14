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СБУ допросила боевика-разведчика: на его телефоне есть видео обстрела позиций ВСУ

Четверг, 14 октября 2021, 15:05
СБУ допросила боевика-разведчика: на его телефоне есть видео обстрела позиций ВСУ
фото СБУ

Служба безопасности установила, что задержанный накануне на Лугащини боевик, осуществлявший разведку, имеет криминальное прошлое, ему объявлено подозрение.

Источник: СБУ

Детали: СБУ допросила боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. На его мобильном есть видео участия в обстреле позиций украинских военных.

Как удалось установить, злоумышленник является участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелков козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

Задержанный (по паспорту Андрей Косяк ред.) - выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО\ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня). Носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку он не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, должно было быть разминирование соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУ
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