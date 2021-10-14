У РФ два рекорди COVID: за кількістю нових заражень і померлих
У РФ за добу поставлені відразу два рекорди за час пандемії: за числом нових заражень коронавірусом і за числом померлих.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу
Деталі: За добу 13 жовтня в країні виявлено 31 299 нових випадки коронавірусу, померли 986 людей.
Найбільше смертей у Москві – 72, в Петербурзі – 67, у Свердловській області – 41.
У Москві за добу виявлено 6 712 нових хворих, це максимальне число з 9 липня. У Петербурзі – 2 345 випадків, ще 1 911 – в Московській області.
Одужало за добу 21 670 осіб.
Зростання захворюваності коронавірусом в РФ почалося в двадцятих числах вересня, більш інтенсивно процес став розвиватися в жовтні.
Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 892 980 випадків коронавірусної інфекції. Загальна кількість жертв вірусу зросла до 220 315, одужали і виписані 6 млн 937 756 пацієнтів.