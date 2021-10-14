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В РФ два рекорда COVID: по числу новых заражений и умерших

Четверг, 14 октября 2021, 15:44
В РФ два рекорда COVID: по числу новых заражений и умерших
AFP via Getty Images

В РФ за сутки поставлены сразу два рекорда за время пандемии: по числу новых заражений коронавирусом и по числу скончавшихся.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: За сутки 13 октября в стране выявлено 31 299 новых случая коронавируса, умерли 986 человек.

Больше всего смертей в Москве – 72, в Петербурге – 67, в Свердловской области – 41.

В Москве за сутки выявлены 6 712 новых заболевших, это максимальное число с 9 июля. В Петербурге – 2 345 случаев, еще 1 911 – в Московской области.

Выздоровело за сутки 21 670 человек.

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался в двадцатых числах сентября, более интенсивно процесс стал развиваться в октябре.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 892 980 случаев коронавирусной инфекции. Общее число жертв вируса выросло до 220 315, поправились и выписаны 6 млн 937 756 пациентов.

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Темы: Росcиякоронавирус
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