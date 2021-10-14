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Очільник ФІФА пропонує прийняти ЧС-2030 Ізраїлю й Палестині спільно

Четвер, 14 жовтня 2021, 16:23
Джанні Інфантіно, фото getty images

Після зустрічі президента ФІФА Джанні Інфантіно з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом з’явилася пропозиція провести ЧС-2030 в Ізраїлі та сусідніх країнах, включно з територією Палестини.

Джерело: The Telegraph

Пряма мова Інфантіно: "Чому ми не можемо помріяти про чемпіонат світу (з футболу - УП) в Ізраїлі та сусідніх країнах? З огляду на підписання "Угод Авраама", чому не провести турнір в Ізраїлі та сусідніх близькосхідних країнах, включаючи Палестину?"

Деталі: Таку можливість він припустив спираючись на ізраїльсько-еміратський мирний договір – договір про нормалізацію відносин між Державою Ізраїль і Об'єднаними Арабськими Еміратами, який було підписано у вересні 2020 року.

Водночас, як зазначає The Telegraph, візит Інфантіно до Ізраїлю палестинцями був сприйнятий негативно.

Теми: футболІзраїльспорт


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