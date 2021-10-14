Глава ФИФА предлагает принять ЧМ-2030 Израилю и Палестине совместно

После встречи президента ФИФА Джанни Инфантино с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом появилось предложение провести ЧМ-2030 в Израиле и соседних странах, включая территорию Палестины.

Источник: The Telegraph

Прямая речь Инфантино: "Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира (по футболу - УП) в Израиле и соседних странах? Учитывая подписание "соглашений Авраама", почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?"

Детали: Такую возможность он предположил опираясь на израильско-эмиратский мирный договор - договор о нормализации отношений между Государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами, который был подписан в сентябре 2020 года.

В то же время, как отмечает The Telegraph, визит Инфантино в Израиль палестинцами был воспринят негативно.