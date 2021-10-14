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На Луганщині вперше за 30 років відбувся військовий парад

Четвер, 14 жовтня 2021, 17:18
На Луганщині вперше за 30 років відбувся військовий парад
Військовий парад на Луганщині, скрін з відео

На Луганщині в День захисників і захисниць України, 14 жовтня, відбувся військовий парад із проходженням особового складу і техніки.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Парад провели у Сєвєродонецьку.

Центральною вулицею міста крокували понад тисяча захисників і захисниць Луганщини з числа військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції і ДСНС.

Також проїхала військова техніка нових зразків, зокрема, броньовані автомобілі, бронетранспортери, зенітна установку, безпілотний літальний авіаційний комплект "Фурія", великовагові тягачі, бойові машини піхоти БМП-2.

Нагадаємо:

У центрі Києва 14 жовтня сотні людей зібралися на марш до Дня захисників та захисниць.

"Українська правда" у Threads

Теми: парадЛуганська областьЗбройні силисвяткування
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