На Луганщине впервые за 30 лет прошел военный парад
Четверг, 14 октября 2021, 17:18
На Луганщине в День защитников и защитниц Украины, 14 октября, состоялся военный парад с прохождением личного состава и техники.
Источник: Радио Свобода
Детали: Парад провели в Северодонецке.
По центральной улице города шагали более тысячи защитников и защитниц Луганщины из числа военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС.
Также проехала военная техника новых образцов, в частности, бронированные автомобили, бронетранспортеры, зенитная установка, беспилотный летательный авиационный комплект "Фурия", тяжеловесные тягачи, боевые машины пехоты БМП-2.
Напомним:
В центре Киева 14 октября сотни людей собрались на марш ко Дню защитников и защитниц.