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На Луганщине впервые за 30 лет прошел военный парад

Четверг, 14 октября 2021, 17:18
Военный парад на Луганщине, скрин с видео

На Луганщине в День защитников и защитниц Украины, 14 октября, состоялся военный парад с прохождением личного состава и техники.

Источник: Радио Свобода

Детали: Парад провели в Северодонецке.

По центральной улице города шагали более тысячи защитников и защитниц Луганщины из числа военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС.

Также проехала военная техника новых образцов, в частности, бронированные автомобили, бронетранспортеры, зенитная установка, беспилотный летательный авиационный комплект "Фурия", тяжеловесные тягачи, боевые машины пехоты БМП-2.

Напомним:

В центре Киева 14 октября сотни людей собрались на марш ко Дню защитников и защитниц.

Темы: парадЛуганская областьВооруженные силыпразднования
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