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В Угорщині найбільше за п’ять місяців число нових випадків ковіду

Четвер, 14 жовтня 2021, 17:24
В Угорщині найбільше за п’ять місяців число нових випадків ковіду
фото pixabay

В Угорщині у четвер зафіксували найбільшу щоденну кількість нових випадків COVID-19 за п’ять місяців на тлі зростання смертності від коронавірусу та госпіталізації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Угорська влада повідомила про 1141 новий випадок захворювання, що є найбільшим щоденним показником з 14 травня. Також у країні налічується 742 госпіталізованих пацієнта з COVID-19, що є найбільшою кількістю з початку червня.

Заходи стримування пандемії в Угорщині були значною мірою скасовані з початку липня, в громадських місцях більше не вимагали носіння масок.

У понеділок Угорська академія наук рекомендувала носити маски у закритих приміщеннях, на заходах та у громадському транспорті, щоб "стримати четверту хвилю пандемії COVID-19".

Станом на четвер, 66,6% дорослих угорців були повністю вакциновані, що нижче середнього показника по Європейському Союзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщинакоронавірус
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