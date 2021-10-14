В Угорщині найбільше за п’ять місяців число нових випадків ковіду

В Угорщині у четвер зафіксували найбільшу щоденну кількість нових випадків COVID-19 за п’ять місяців на тлі зростання смертності від коронавірусу та госпіталізації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Угорська влада повідомила про 1141 новий випадок захворювання, що є найбільшим щоденним показником з 14 травня. Також у країні налічується 742 госпіталізованих пацієнта з COVID-19, що є найбільшою кількістю з початку червня.

Заходи стримування пандемії в Угорщині були значною мірою скасовані з початку липня, в громадських місцях більше не вимагали носіння масок.

У понеділок Угорська академія наук рекомендувала носити маски у закритих приміщеннях, на заходах та у громадському транспорті, щоб "стримати четверту хвилю пандемії COVID-19".

Станом на четвер, 66,6% дорослих угорців були повністю вакциновані, що нижче середнього показника по Європейському Союзу.