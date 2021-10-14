Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Венгрии наибольшее за 5 месяцев число новых случаев ковид

Четверг, 14 октября 2021, 17:24
фото pixabay

В Венгрии в четверг зафиксировали самое высокое за пять месяцев ежедневное количество новых случаев COVID-19 на фоне роста смертности от коронавируса и госпитализации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Детали: Венгерские власти сообщили о 1141 новом случае заболевания, что является самым высоким ежедневным показателем с 14 мая. Также в стране насчитывается 742 госпитализированных пациента с COVID-19, что является наибольшим количеством с начала июня.

Меры сдерживания пандемии в Венгрии были в значительной степени отменены с начала июля, в общественных местах больше не требовали ношение масок.

В понедельник Венгерская академия наук рекомендовала носить маски в закрытых помещениях, на мероприятиях и в общественном транспорте, чтобы "сдержать четвертую волну пандемии COVID-19".

По состоянию на четверг, 66,6% взрослых венгров были полностью вакцинированы, что ниже среднего показателя по Европейскому Союзу.

Темы: Венгриякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ метро Харькова машинист избил пассажира

"Клиенты" похитили 19-летнюю фотографа во Львове и требовали 2 млн евро выкупа

дополненоВ Киеве грузовик сбил пешеходов на переходе: есть погибший и пострадавший

фото, видеоСБУ задержала нападавших на инкассаторов мужчин, которые прятались 5 лет

США: российская перепись населения в Крыму подрывает суверенитет Украины

В ГБР рассказали о новых фактах полицейского произвола: били и издевались

Все новости...
Венгрия
Венгрия заявила о поддержке Польши после резонансного решения о праве ЕС
Орбан возложил вину на Еврокомиссию за скачок цен на газ
В Операторе ГТС Украины опровергли возобновление транзита газа в Венгрию
Последние новости
16:19
Ryanair ввел ограничения для пассажиров из «черного списка», которых считает должниками
15:32
За январь-сентябрь цена аренды квартиры в Киеве выросла на 12%
15:07
видеоВ метро Харькова машинист избил пассажира
14:46
Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Сербии
14:36
Соблюдение карантина будут контролировать 900 мобильных бригад – Ляшко
14:28
Экс-замминистра энергетики снова метит на свое кресло
14:20
"Клиенты" похитили 19-летнюю фотографа во Львове и требовали 2 млн евро выкупа
14:00
дополненоВ Киеве грузовик сбил пешеходов на переходе: есть погибший и пострадавший
13:44
В Украине преимущественно сухо, только местами пройдут небольшие дожди
13:26
Премьер Чехии готов перейти в оппозицию после поражения на выборах
Все новости...