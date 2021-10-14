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В Венгрии наибольшее за 5 месяцев число новых случаев ковид

Четверг, 14 октября 2021, 17:24
В Венгрии наибольшее за 5 месяцев число новых случаев ковид
фото pixabay

В Венгрии в четверг зафиксировали самое высокое за пять месяцев ежедневное количество новых случаев COVID-19 на фоне роста смертности от коронавируса и госпитализации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Детали: Венгерские власти сообщили о 1141 новом случае заболевания, что является самым высоким ежедневным показателем с 14 мая. Также в стране насчитывается 742 госпитализированных пациента с COVID-19, что является наибольшим количеством с начала июня.

Меры сдерживания пандемии в Венгрии были в значительной степени отменены с начала июля, в общественных местах больше не требовали ношение масок.

В понедельник Венгерская академия наук рекомендовала носить маски в закрытых помещениях, на мероприятиях и в общественном транспорте, чтобы "сдержать четвертую волну пандемии COVID-19".

По состоянию на четверг, 66,6% взрослых венгров были полностью вакцинированы, что ниже среднего показателя по Европейскому Союзу.

Темы: Венгриякоронавирус
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