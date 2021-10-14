Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі біля кордону з Білоруссю знайшли тіло людини

Четвер, 14 жовтня 2021, 18:12
У Польщі біля кордону з Білоруссю знайшли тіло людини
Фото pixabay

У Польщі, на території, охопленій дією надзвичайного стану, знайшли тіло молодого чоловіка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP

Деталі: "Документи вказують, що це 24-річний сирієць, який до того перебував у Білорусі" - сказав речник підляської поліції Томаш Крупа.

Він поінформував, що тіло було знайдене під час патрулювання вертольотом поліції району, охопленого надзвичайним станом.

Біля тіла знайшли білоруські візові документи, датовані 15 вересня.

Польська прокуратура розпочала слідство, в якому мають бути з’ясовані обставини і причини смерті чоловіка. Попередньо розглядається версія "ненавмисного заподіяння смерті".

Зазначається, що це вже п’ятий такий випадок біля кордону з Білоруссю.

"Українська правда" в Threads

Теми: Польщакордонблокада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Польща
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Останні новини
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
Усі новини...
Реклама: