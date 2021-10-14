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В Польше у границы с Беларусью нашли тело человека

Четверг, 14 октября 2021, 18:12
В Польше у границы с Беларусью нашли тело человека
Фото pixabay

В Польше, на территории, охваченной действием чрезвычайного положения, нашли тело молодого человека.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP

Детали: "Документы указывают, что это 24-летний сириец, который до этого находился в Беларуси", - сказал представитель подляшской полиции Томаш Крупа.

Он сообщил, что тело было найдено во время патрулирования вертолетом полиции района, охваченного чрезвычайным положением.

Возле тела нашли белорусские визовые документы, датированные 15 сентября.

Польская прокуратура начала следствие, в котором должны быть выяснены обстоятельства и причины смерти мужчины. Предварительно рассматривается версия "неумышленного причинения смерти".

Отмечается, что это уже пятый подобный случай у границы с Беларусью.

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Темы: Польшаграницаблокада
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