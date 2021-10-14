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Зеленський присвоїв нові звання за стандартами НАТО п’ятьом офіцерам ЗСУ

Четвер, 14 жовтня 2021, 19:12
Фото Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв нові звання п'ятьом українським офіцерам, серед яких командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Джерело: укази глави держави, розміщені на його сайті

Деталі: 14 жовтня, в День захисників і захисниць України, президент підписав відповідний документ.

Указом присвоєні військові звання бригадного генерала:

- полковнику Володимиру Горбатюку - начальнику штабу - заступнику командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України;

- полковнику Сергію Літвінову - командувачу військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України;

- полковнику Анатолію Шевченку - заступнику Командувача об'єднаних сил Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Також президент присвоїв військове звання коммодора капітану 1 рангу Олексію Доскату - заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ.

Крім того, окремим указом військове звання генерал-лейтенанта присвоєно генерал-майору Миколі Олещуку - командувачу Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо:

  • Із жовтня 2020 року в Україні почала діяти оновлена нормативно-правова база щодо звань військовослужбовців. Відповідно до неї в українській армії були закріплені звання, приведені у відповідність до стандартів НАТО. Водночас ЗСУ залишили в минулому військові традиції та звання, які діяли ще з часів СРСР.
  • Для військовослужбовців тепер передбачені, зокрема, такі звання: полковники, капітани 1 рангу, бригадні генерали, коммодори, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали, генерали, адмірали.

Українська правда
Теми: Збройні силиЗеленськийНАТО


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