Зеленський присвоїв нові звання за стандартами НАТО п’ятьом офіцерам ЗСУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв нові звання п'ятьом українським офіцерам, серед яких командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Джерело: укази глави держави, розміщені на його сайті

Деталі: 14 жовтня, в День захисників і захисниць України, президент підписав відповідний документ.

Указом присвоєні військові звання бригадного генерала:

- полковнику Володимиру Горбатюку - начальнику штабу - заступнику командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України;

- полковнику Сергію Літвінову - командувачу військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України;

- полковнику Анатолію Шевченку - заступнику Командувача об'єднаних сил Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Також президент присвоїв військове звання коммодора капітану 1 рангу Олексію Доскату - заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ.

Крім того, окремим указом військове звання генерал-лейтенанта присвоєно генерал-майору Миколі Олещуку - командувачу Повітряних сил ЗСУ.

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