Зеленський присвоїв нові звання за стандартами НАТО п’ятьом офіцерам ЗСУ
Президент Володимир Зеленський присвоїв нові звання п'ятьом українським офіцерам, серед яких командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Джерело: укази глави держави, розміщені на його сайті
Деталі: 14 жовтня, в День захисників і захисниць України, президент підписав відповідний документ.
Указом присвоєні військові звання бригадного генерала:
- полковнику Володимиру Горбатюку - начальнику штабу - заступнику командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України;
- полковнику Сергію Літвінову - командувачу військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України;
- полковнику Анатолію Шевченку - заступнику Командувача об'єднаних сил Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.
Також президент присвоїв військове звання коммодора капітану 1 рангу Олексію Доскату - заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ.
Крім того, окремим указом військове звання генерал-лейтенанта присвоєно генерал-майору Миколі Олещуку - командувачу Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо:
- Із жовтня 2020 року в Україні почала діяти оновлена нормативно-правова база щодо звань військовослужбовців. Відповідно до неї в українській армії були закріплені звання, приведені у відповідність до стандартів НАТО. Водночас ЗСУ залишили в минулому військові традиції та звання, які діяли ще з часів СРСР.
- Для військовослужбовців тепер передбачені, зокрема, такі звання: полковники, капітани 1 рангу, бригадні генерали, коммодори, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали, генерали, адмірали.