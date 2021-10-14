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Зеленский присвоил новые звания по стандартам НАТО пяти офицерам ВСУ

Четверг, 14 октября 2021, 19:12
Зеленский присвоил новые звания по стандартам НАТО пяти офицерам ВСУ
Фото Генштаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский присвоил новые звания пяти украинским офицерам, среди которых командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Источник: указы главы государства, размещенные на его сайте

Детали: 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент подписал соответствующий документ.

Указом присвоены воинские звания бригадного генерала:

- полковнику Владимиру Горбатюку - начальнику штаба - заместителю командующего войсками оперативного командования "Захід" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

- полковнику Сергею Литвинову - командующему войск оперативного командования "Захід" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

- полковнику Анатолию Шевченко - заместителю командующего объединенных сил Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Также президент присвоил воинское звание коммодора капитану 1 ранга Алексею Доскату - заместителю командующего Военно-Морских сил ВСУ.

Кроме того, отдельным указом звание генерал-лейтенанта присвоено генерал-майору Николаю Олещуку - командующему Воздушных сил ВСУ.

  • Напомним:
  • С октября 2020 года в Украине начала действовать обновленная нормативно-правовая база по званиям военнослужащих. Согласно ей в украинской армии были закреплены звания, приведенные в соответствие со стандартами НАТО. В то же время ВСУ оставили в прошлом военные традиции и звания, которые действовали еще со времен СССР.
  • Для военнослужащих теперь предусмотрены, в частности, такие звания: полковники, капитаны 1 ранга, бригадные генералы, коммодоры, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы, генералы, адмиралы.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыЗеленскийНАТО
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