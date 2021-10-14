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У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями

Четвер, 14 жовтня 2021, 19:48
У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями
Фото pixabay

На південному заході Польщі в районі міста Немодлін сталася аварія за участю мікроавтобуса з українцями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал NTO

Деталі: Аварія сталася зранку у четвер на автостраді в напрямку Вроцлава.

Мікроавтобус в’їхав у задню частину вантажівки біля села Магнушовіце (гміна Немодлін). Обидва транспортні засоби рухалися в одному напрямку.

"У мікроавтобусі подорожували вісім людей. Всі вони громадяни України. П’ятеро з них були доставлені до лікарні" повідомила речниця штабу муніципальної поліції в Ополі Агнешка Нєрихла.

Після зіткнення транспортні засоби виїхали на аварійну смугу. Права смуга автостради А4 у напрямку Вроцлава була тимчасово закрита.

 
Фото поліції Ополя

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Теми: ДТППольща
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